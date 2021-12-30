Дима Билан спел перед Натальей Орейро на испанском

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Дима Билан открыл свою новогоднюю программу выступлений живым концертом на «Авторадио», где также рассказал о предстоящих сюрпризах в предновогоднюю ночь.

На днях Билан отметил свой юбилей, народному артисту исполнилось 40 лет, из которых он уже более 20 лет поражает поклонников своим талантом на сцене. Артист получал поздравления от знаменитых Мурзилок и исполнял свои любимые хиты в радио эфире, одновременно с которым велась прямая трансляция в Tik-Tok аккаунте «Авторадио».

Дима Билан
Дима Билан

В эфире артист признался, что стартом его успешной карьеры считает создание первого клипа, который крутился на MTV в 1999-2000 году. А также он вспомнил, что его связывает его с одним из детских фестивалей «Чунга-Чанга». И может быть даже вовсе не случайно сейчас он живет в Подмосковье, недалеко от того места, где когда-то, будучи юношей, принимал участие в именитом фестивале Давида Тухманова и Энтина Юрия.

- «Чунга-Чанга» у меня в крови! – считает знаменитый артист. - Я помню, мне там вручили грамоту. И там был Иосиф Давидович Кобзон. Для меня это было какое-то невероятное событие, которое, как мне кажется, дало дорогу в будущее.

Дима Билан
Дима Билан

На живом концерте «Автиорадио» артист исполнил вживую такие свои хиты, как «Девочка, не плачь», «Я просто люблю тебя», «На берегу неба», «Молния», «Держи» и конечно же про «Про белые розы». Также Билан рассказал, как его судьба свела с Юрой Шатуновым, благодаря чему у артистов случился супер мега кавер.

- Юра Шатунов – это легенда времени. Легенда поколения и человек-легенда, который вобрал в себя много событий, которые мы видели, о которых мы читали в газетах. Для нас это было недоступно, непонятно. Это какое-то новое веяние. Юра – невероятный музыкант, я с ним очень много общался, особенно перед своим юбилейным концертом на Новой Волне, который делает Игорь Яковлевич Крутой, - рассказал в гостях вечернего шоу «Мурзилки live» Дима Билан. - Шатунов спел эту песню и даже предложил оставить ее у себя в концерте. Сам при этом внес очень много в аранжировку. И там есть особенная интонация, элемент конца 80-х начала 90-х, которую я теперь тоже использую.

Артист таже поделился своими планами в грядущие праздники. Безусловно, Дима Билан будет со своими поклонниками и в новогоднюю ночь. Уже стало доброй традицией наблюдать его на канале Россия в составе легендарной четверки – Меладзе, Агутин, Лазарев и Билан. Из новинок, которые будут звучать на новый год, - это безусловно, его дуэт с звездой современной поп-музыки Мари Краймбрери, грядёт премьера с еще одной поп-дивой Натальей Власовой. А также артист готовит сюрприз с новоиспеченной россиянкой Натальей Орейро.

- Да, скоро посмотрите интересный эфир с ней вместе! – поделился Дима и признался, - Конечно же, я спел перед ней на испанском. Мы же френдли страна…

Дима Билан
Дима Билан

Также артист сейчас в ожидании финала телепроекта «Голос», который случится 30 декабря. Напомним, что в нем выступает подопечный Димы Билана - Ернар Садирбаев, которому уже предрекают большое будущее.

- Все артисты, которые приходят на шоу «Голос», достаточно самодостаточные. Поправить, чуть-чуть подсказать, где-то немножечко поднаправить - это тоже важно. Но главное, не сбить человека с его главной идеи. И если человек настоящий музыкант, абсолютно четкий, он и сам никогда не собьётся, и его никто не собъет. Так что главное подсказать и не мешать, - определил свою роль Билан.

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