Юлия Савичева готовится к танцевальному конкурсу в клипе «Синоптики»

«Синоптики» — новый, интересный взгляд на обстоятельства, которые могут разлучить, трек о чувствах, которые неподвластны никаким стихиям и расстояниям. Двое влюблённых обязательно встретятся вне зависимости от того, что обещает прогноз погоды.

«Мне очень хотелось подарить слушателям и зрителям надежду, что всё будет хорошо. Даже, если ваш любимый человек далеко, даже, если у вас пока нет второй половинки, верьте в лучшее!», - говорит Юлия Савичева.

Для Юлии Савичевой «Синоптики» — это продолжение творческого эксперимента: лёгкий, современный трек, созданный в тандеме с молодыми авторами, наполненный важными для каждого из нас смыслами.

В клипе Юлия Савичева режиссера Григория Шмакова в жанре «кино про кино» стала ближе к своей детской мечте: певица обожает танцы, и, после недолгого перерыва, не только начала заниматься с чемпионами мира по бальным танцам, но и заявила о желании принять участие в конкурсе Pro Am — это категория турниров, в которых вместо партнера с конкурсантом танцует его тренер, а жюри оценивают только ученика. Свои способности пока сольно Юлия продемонстрировала в «Синоптиках».









Юлия Савичева

Зрителей ждёт история в духе лучших голливудских мюзиклов: двое влюблённых, которые так поглощены рутиной, что совсем не замечают друг друга. И Юлия Савичева сможет соединить влюблённые сердца.

Вслед за премьерой «Синоптиков» слушателей ждёт ещё одно событие. Этой осенью певица представит новый долгожданный EP-альбом.

«Это будут треки в стиле «Майского дождя» и «Синоптиков», несколько танцевальных и лиричных песен. Мои поклонники ждали выхода «Жёлтого такси» авторства моего мужа, мы, наконец, сделаем это! Будет трек от авторов «Эвереста». Очень жду реакции от слушателей: мне хочется привнести свежее, более актуальное звучание, сохранив трогательность и искренность в песнях».