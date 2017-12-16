«Пиковая дама» вернулась в «Геликон-оперу»

Режиссёр-постановщик и дирижёр-постановщик, оба - народные артисты, но первый - России, а второй - СССР, соответственно, Дмитрий Бертман и Владимир Федосеев, вынесли на суд зрителей новую постановку шедевра русской и мировой культуры, объединив свои творческие усилия.

В наше новейшее время новая постановка классической оперы, а особенно шедевра русской классики, вызывает опасения, в том смысле, будет ли эта постановка продолжением классической традиции или зрителя ждут новые приёмы современной режиссуры? Такая позиция современного театрала имеет право на существование, исходя из практики недавних постановок русских классических опер.

Уже в фойе театра зрителей встречали персонажи оперы в костюмах работы Татьяны Тулубьевой, заслуженного художника России. Чёрные веера, карты на игральном столике, платья фантастических очертаний, выполненные в каких-то нереальных тонах, немыслимые причёски - всё это погружало зрителей в атмосферу предстоящего таинственного действа.

Сцена зрительного зала «Стравинский» претерпела трансформации: оркестр расположился в глубине сцены, а та часть сценического пространства, где предполагается действие, выдвинута вперёд и обращена к зрителям. На сцене - огромный овальный стол, покрытый зелёным сукном, над которым свисают огромные хрустальные люстры. Это - часть работы художника-постановщика Игоря Нежного, заслуженного художника России.



Герман (Вадим Заплечный), Графиня (Лариса Костюк)

Зазвучала увертюра, настраивая зрителей на восприятие произведения, в основе которого лежит повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». Тут ведь не только трагическая судьба Германа. В этот вечер партия главного героя была исполнена Вадимом Заплечным, заслуженным артистом России. Сама эта партия, отягощённая опытом исполнения знаменитыми предшественниками, представляет собой для артиста некую вершину, подобную Эвересту, которую ему предстоит покорить.

В новой постановке оперы достигнуто гармоническое взаимодействие музыки П.И. Чайковского и голосов исполнителей. Это было неспешное повествование, озвучивание живой жизни с её страстями, надеждами, разочарованиями, с её трагедиями. Примечательно, что основные положения сюжета были даны в разных плоскостях: князь Елецкий (Алексей Исаев) обращается к Лизе (Елене Михайленко) с любовным признанием, но она не слышит его, она забавляется, ловя взгляды Германа в своём зеркальце. Её чувства в другом пространстве, и любовь князя Елецкого остаётся неведомой ей.



Лиза (Елена Михайленко)

Абсолютно по-новому представлена партия Графини в исполнении Ларисы Костюк. Её Графиня лишена возраста, эмоционально присутствует в реальной жизни и дополняет её воспоминаниями прошлых дней. Графиня самая богатая из всех персонажей ещё и потому, что владеет сокровищем – тайной трёх карт. Эта тайна обладает магической силой и способна сделать человека или очень счастливым, или сгубить его.

Как замечательно, с каким юмором разыграна «пастораль» о пастушке Прилепе, бедняке Миловзоре и богаче Златогоре. С каким мастерством представили эту сцену Елена Михайленко, Ирина Рейнард и Михаил Никаноров! В очередной раз убеждаешься, что артисты театра «Геликон - Оперы» не только вокально на очень высоком уровне, но и как драматические артисты весьма сильны. И тут следует отметить прекрасную работу хореографа-постановщика Эдвальда Смирнова, которая проявилась во всех положениях спектакля, придавая сценическому действию особую яркость и выраженную самобытность.



Василий Ефимов (Чекалинский) и артисты хора

В сцене холостой пирушки, разудалого хмельного веселья беспомощно и одиноко звучит трагическая тема неразгаданной тайны трёх карт, приведшей Германа к погибели. Опять же, действие развивается в разных плоскостях. И тут явственно проступают неведомые пути героев, их судьбы, которые не управляются собственной волей. Ощущение трагического начала жизни объединило Пушкина и Чайковского, предопределив долгую жизнь «Пиковой дамы» не только в России, но и за её пределами. Тема рока, неотвратимости судьбы проходит через всё действие в спектакле.

Анализируя премьеру оперы «Пиковая дама» в театре «Геликон-Опера», постоянно обращаешься к режиссуре этой новой работы Дмитрия Бертмана. И тут определённо складывается впечатление о воплощении режиссёром-постановщиком единого замысла, своего, авторского, режиссёрского прочтения этой великой оперы. От первых шагов зрителя в фойе театра и до последнего поклона по окончании спектакля – всё это единый замысел режиссёра-постановщика, его видение представленного произведения. Прекрасно то, что в этой постановке бережно сохранена первооснова, нет противоречия с первоисточником, а это творение великого А.С. Пушкина, переданное языком музыки великого П.И. Чайковского.



Вадим Заплечный (Герман)

Трагическое звучание оперы прекрасно сочетается с колористическим фоном Петербурга, воплощённом в оформлении спектакля художником -постановщиком Игорем Нежным. Новая «Пиковая дама» в театре «Геликон-Опера» представляет собой тот редкий случай, когда все участники сложного постановочного процесса достигли взаимопонимания, при котором стал возможен такой высокий результат.

Внёс свою заметную лепту в ткань спектакля Детский хор ДМШ АМУ при МГК имени П.И. Чайковского под руководством Марины Цатурян. Юные исполнители органично вписались своими звонкими голосами в происходящее на сцене, дополнив его новыми красками.



Финальные аплодисменты

Представленная в «Геликон - Опере» новая постановка оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского - замечательная работа великого музыканта, главного дирижёра театра «Геликон-Опера», народного артиста СССР, Владимира Ивановича Федосеева. Участие этого великого мастера в любой постановке всегда гарантирует высочайшее качество исполнения, приверженность высоким идеалам культуры и исторической правды. И в этот раз, все мы были свидетелями и соучастниками воплощения на сцене шедевра русской классики, благодаря самобытному таланту Владимира Ивановича Федосеева.

Людмила КРАСНОВА

Фото - Ирина ШЫМЧАК