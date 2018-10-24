Суд обязал выплатить 4 млн рублей в пользу РАО

Исковое заявление было подано действующим руководством РАО в связи с результатами независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности прежнего (до 2016 года) менеджмента Общества. В ходе проверки, инициированной в 2017 году, были выявлены системные нарушения в операционной и финансовой деятельности организации за предшествующий период, в том числе вскрыта серия экономически невыгодных и сомнительных договоров, повлекших ничем не обоснованные убытки для РАО и представляемых им правообладателей.

Новый Авторский Совет РАО принял решение о возвращении денег правообладателей через взыскания в судебном порядке.

28 апреля 2018 года Российское Авторское Общество подало исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы с перечнем обнаруженных нарушений со стороны бывшего подрядчика ООО «ПРОМО ФМ» в рамках договора об оказании информационных услуг. В обязанности исполнителя по договору входила подготовка и размещение новостных материалов, интервью, анонсов проводимых мероприятий, аналитических статей в рубриках соответствующей тематики, а также подготовка фотоленты и видеоролика с дальнейшей публикацией последнего, однако фактически никаких действий ООО «ПРОМО ФМ» не осуществило, хотя оплата со стороны РАО была получена в полном объеме.

Ознакомившись со всеми представленными материалами, суд принял решение о взыскании неосновательного обогащения с ООО «ПРОМО ФМ» в пользу Российского Авторского Общества.

Стоит отметить, что руководитель компании «ПРОМО ФМ» Филипп Росса был ранее причастен к скандалу в связи с попыткой шантажом склонить режиссера и актера Никиту Михалкова к защите осужденного за многомиллионное мошенничество прежнего главы РАО Сергея Федотова. Во время судебного разбирательства выяснилось, что договор с ООО «ПРОМО ФМ», несоблюдение которого стало основанием для искового заявления нового руководства РАО, был подписан бывшим первым заместителем генерального директора РАО Верой Федотовой.

Можно предположить, что заключенный договор являлся прикрытием мошеннической схемы, реализованной бывшим генеральным директором РАО и руководителем компании «ПРОМО ФМ».

Данное судебное решение, удовлетворившее иск о взыскании в пользу РАО материальных средств, стало уже пятой по счету победой Общества в суде, связанной с реализацией РАО стратегии по возвращению в законном порядке всех средств правообладателей, выведенных в предыдущие годы посредством мошеннических схем бывшим руководством РАО.