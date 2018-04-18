В дом Taylor Swift пытался проникнуть мужчина в маске

Во вторник, 17 апреля, из-под ареста выпустили жителя Колорадо, который бдительные стражи порядка задержали в субботу, 14 апреля, пишет eg.ru со ссылкой на АР.

Они увидели человека в маске и перчатках, подкрадывавшегося к дому певицы. 38-летний Джулиус Сандрок признался, что пришел «просто повидать» Тейлор Свифт. Однако в машине у него обнаружили нож, еще маску, перчатки и прочую амуницию вора-«домушника».

Более того, при обыске нашлись и лекарства, которые выписывают только по рецепту. Задержанный пояснил, что страдает депрессией, биполярным расстройством и обсессивно-компульсивным расстройством.

Выяснилось также, что ранее американский суд запретил этому гражданину владеть огнестрельным оружием.

Ранее сообщалось о другом аресте возле дома певицы в Беверли-Хиллз: 8 апреля 23-летний бездомный пытался перелезть через забор. Его отправили за решетку на три дня за мелкое правонарушение.