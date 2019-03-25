Баскова и Бузову будут судить за недостоверную рекламу

"Суд 11 апреля проведет беседу по иску Ружникова Д.В. к Баскову Н.В., Матюгиной Н.Г., Бузовой О.И. и ООО "Кэшбери", — сказал представитель суда изданию РАПСИ.

Истец требует вернуть деньги, которые он вложил в компанию, а также выплатить моральный ущерб за потерянную сумму.

Бузову и Баскова заявитель решил привлечь соответчиками, поскольку они рекламировали ООО и сообщали, что получают хорошую прибыль, инвестируя в "Кэшбери".

В прошлом году Центробанк усмотрел в деятельности "Кэшбери" признаки финансовой пирамиды. Позднее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту компании.

Николай Басков записал и спел гимн этой организации. Также «Кэшбери» рекламировала певица и телеведущая Ольга Бузова. Отметим, что в иске не упомянут Валерий Меладзе, который также публично называл финансовую пирамиду «успешной компанией». Кроме них, к рекламе сомнительной компании подключался Леонид Ярмольник.