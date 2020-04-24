Тейлор Свифт назвала «неодобренным» ее концертный альбом

Альбом Live From Clear Channel Stripped 2008 появился, поскольку он уже был выпущен в некоторых частях мира. Это не было отражено на странице Тейлор Свифт во время публикации.



Taylor Swift

«Я всегда честна с вами, ребята, об этом материале, поэтому я просто хотела сказать вам, что этот релиз не одобрен мной. Мне кажется, что Скутер Браун и его финансовые покровители 23 Capital, Алекс Сорос и семья Сороса и The Carlyle Group ознакомились с последними балансовыми отчетами и поняли, что платить 330 миллионов долларов за мою музыку было не совсем мудрым выбором, и им нужны деньги».

«По моему мнению ... Еще один случай бесстыдной жадности во времена коронавируса. Так безвкусно, но очень прозрачно», - заключила Тейлор.

Неутвержденный концертный альбом - только последний из череды проблем между Свифт, ее бывшим лейблом и Скутером Брауном, который в 2019 году приобрел Big Machine вместе с каталогом из шести альбомов поп-звезды.