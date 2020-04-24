Тейлор Свифт назвала «неодобренным» ее концертный альбом

Опубликовано пользователем

Тейлор Свифт сообщила своим фанатам, что ее «бывший лейбл» выпускает «альбом моих живых выступлений сегодня вечером».

Альбом Live From Clear Channel Stripped 2008 появился, поскольку он уже был выпущен в некоторых частях мира. Это не было отражено на странице Тейлор Свифт во время публикации.

Taylor Swift
Taylor Swift

«Я всегда честна с вами, ребята, об этом материале, поэтому я просто хотела сказать вам, что этот релиз не одобрен мной. Мне кажется, что Скутер Браун и его финансовые покровители 23 Capital, Алекс Сорос и семья Сороса и The Carlyle Group ознакомились с последними балансовыми отчетами и поняли, что платить 330 миллионов долларов за мою музыку было не совсем мудрым выбором, и им нужны деньги».

«По моему мнению ... Еще один случай бесстыдной жадности во времена коронавируса. Так безвкусно, но очень прозрачно», - заключила Тейлор.

Неутвержденный концертный альбом - только последний из череды проблем между Свифт, ее бывшим лейблом и Скутером Брауном, который в 2019 году приобрел Big Machine вместе с каталогом из шести альбомов поп-звезды.

Быстрый поиск: 