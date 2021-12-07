Билли Айлиш показала свою домашнюю жизнь

В ролике, режиссером которого стала сама 19-летняя певица (а также впервые освоила профессию режиссера монтажа), Билли Айлиш ходит по дому, о чем-то переживает, не может заснуть, наведывается к холодильнику, - словом, все это не самый простой день в жизни девушки. Цветокоррекция в синих тонах указывает на общую хмурость.

Отметим, что в клипе она блондинка, хотя недавно перекрасилась в шатенку.



Billie Eilish

«Male Fantasy» - шестой экранизированный трек из последнего альбома Билли Айлиш «Happier Than Ever».