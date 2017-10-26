Госдума приняла законопроекты о деятельности авторских обществ

Нормы законопроектов коснутся Российского авторского общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственности и Российского союза правообладателей. Внести изменения предлагается в Гражданский кодекс (ГК) РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Так, предлагается установить обязанность организаций по управлению правами на коллективной основе, получивших государственную аккредитацию, раскрывать информацию о своей деятельности (методика сбора, распределения собранного вознаграждения, состав органов управления аккредитованной организации), в том числе информацию о деятельности специальных фондов аккредитованных организаций.

Правообладателям будут предоставляться отчеты о суммах собранного в их пользу вознаграждения через «личный кабинет» в сети Интернет.

Кроме того, организации и фонды должны будут по итогам финансового года проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности с последующим размещением такой отчётности и аудиторского заключения на официальном сайте организации в Интернете.

Предлагается также дополнить ГК РФ статьей о создании в организациях наблюдательного совета, который формируется из представителей федеральных органов исполнительной власти, правообладателей, творческих союзов, организаций культуры и пользователей объектов авторского права и смежных прав. К исключительной компетенции наблюдательного совета предлагается отнести контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, расходованием фондами денежных средств и другие вопросы.

Еще одним законопроектом предлагается дополнить КоАП статьей, устанавливающей административную ответственность за нераскрытие аккредитованной организацией и фондом годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и аудиторского заключения. Полномочиями по составлению протокола об административной ответственности за такое правонарушение предлагается наделить Минкультуры России. Дела о таком административном правонарушении будут рассматривать суды.

РАПСИ