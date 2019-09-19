Metallica признана самой гастрольной группой мира

По данным нового исследования Pollstar, сообщает NME, музыканты заработали 1,4 миллиарда долларов от продажи билетов с 1982 года. С такими показателями они обгоняют Guns N’ Roses и AC/DC.



Metallica

В общей сложности коллектив продал 22,1 миллиона билетов на свои шоу. Кроме того, выяснилось, что Metallica посетила 48 стран на всех семи континентах (включая Антарктику). Не каждая группа может похвастаться таким достижением.

Барабанщик Ларс Ульрих считает, что они обязаны своим успехом высокому качеству музыки: "Я по-прежнему думаю, что наши лучшие годы еще впереди, и наша лучшая песня еще не записана".

Сейчас группа находится в турне под названием WorldWired, на него уже было продано 4,1 миллиона билетов за 430 миллионов долларов.