Royal Opera House. Несравненный Фигаро

Действие в опере происходит в замке, но переносится в 1830-й, год накануне второй французской революции. Постановка скрупулезно исследует политические и классовые конфликты, лежащие в основе пьесы Бомарше, но не забывает также о человеколюбии и юморе обоих создателей - Моцарта и Лоренцо Да Понта. Внутренние сцены полны социальных идей. Слуги - постоянно в поле зрения, демонстрируют невероятную смекалку и остроумие.
Фигаро в исполнении Кристиана Герхахера (Christian Gerhaher) существенно отличается от некоторых более традиционных интерпретаций этого образа – это более зрелый Фигаро, который, однако, весьма внимателен к голосовым нюансам.
Граф Саймона Кинлисайда (Simon Keenlyside) здесь чрезвычайно озабочен, и, как Казанова, не оставляет без внимания ни одну из барышень, но при этом - великолепно поет. Это роскошь - слышать два таких баритона в один вечер!
Однако большинство зрителей, мне кажется, запомнят эту постановку благодаря корейско-американскому контртенору Кангмин Джастином Кимом (Kangmin Justin Kim), который великолепно справляется со своими ариями, талантливо при этом играя и демонстрируя практически вокальное чудо – голос херувима, обличенный в четко выраженную мужскую плоть. Обычно эту роль исполняют певицы: меццо-сопрано или даже сопрано.
Немецкое сопрано Джулии Кляйтер (Julia Kleiter) также вокально более впечатляет; но драматически - она несколько двумерная графиня.
Другие женские образы были менее запоминающие. Моцарт уделял особое внимание музыке Сюзанны, и Жоэль Харви (Joélle Harvey) обладает идеальной теплотой голоса, необходимой для создания этого образа, но полного драматического и вокального единения не произошло.
Чилийская сопрано Ярица Велиз (Yaritza Veliz) в роли Барбарины исполнила красиво и правильно свою арию в начале четвертого акта, но и только.
Возрастная пара Бартоло и Марселина, в конце концов оказавшиеся родителями Фигаро, были достойно спеты и в острохарактерной манере исполнены итальянским басом-баритоном Маурицио Мираро (Marizio Muraro) и Дианой Монтегью (Diana Montague).
Дирижер Джон Элиот Гардинер и его музыканты были скрупулезны к деталям, но работа Гардинера выглядела немного властной и погруженной в себя.
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Mark Douet
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