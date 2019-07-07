Royal Opera House. Несравненный Фигаро

Действие в опере происходит в замке, но переносится в 1830-й, год накануне второй французской революции. Постановка скрупулезно исследует политические и классовые конфликты, лежащие в основе пьесы Бомарше, но не забывает также о человеколюбии и юморе обоих создателей - Моцарта и Лоренцо Да Понта. Внутренние сцены полны социальных идей. Слуги - постоянно в поле зрения, демонстрируют невероятную смекалку и остроумие.



Christian Gerhaher как Фигаро, Joėlle Harvey как Сюзанна

Фигаро в исполнении Кристиана Герхахера (Christian Gerhaher) существенно отличается от некоторых более традиционных интерпретаций этого образа – это более зрелый Фигаро, который, однако, весьма внимателен к голосовым нюансам.



Joėlle Harvey как Сюзанна, Simon Keenlyside как Граф

Граф Саймона Кинлисайда (Simon Keenlyside) здесь чрезвычайно озабочен, и, как Казанова, не оставляет без внимания ни одну из барышень, но при этом - великолепно поет. Это роскошь - слышать два таких баритона в один вечер!



Kangmin Justin Kim как Керубино

Однако большинство зрителей, мне кажется, запомнят эту постановку благодаря корейско-американскому контртенору Кангмин Джастином Кимом (Kangmin Justin Kim), который великолепно справляется со своими ариями, талантливо при этом играя и демонстрируя практически вокальное чудо – голос херувима, обличенный в четко выраженную мужскую плоть. Обычно эту роль исполняют певицы: меццо-сопрано или даже сопрано.



Simon Keenlyside как Граф

Немецкое сопрано Джулии Кляйтер (Julia Kleiter) также вокально более впечатляет; но драматически - она несколько двумерная графиня.

Другие женские образы были менее запоминающие. Моцарт уделял особое внимание музыке Сюзанны, и Жоэль Харви (Joélle Harvey) обладает идеальной теплотой голоса, необходимой для создания этого образа, но полного драматического и вокального единения не произошло.

Чилийская сопрано Ярица Велиз (Yaritza Veliz) в роли Барбарины исполнила красиво и правильно свою арию в начале четвертого акта, но и только.

Возрастная пара Бартоло и Марселина, в конце концов оказавшиеся родителями Фигаро, были достойно спеты и в острохарактерной манере исполнены итальянским басом-баритоном Маурицио Мираро (Marizio Muraro) и Дианой Монтегью (Diana Montague).



Diana Montague как Марселина, Maurizio Muraro как Бартоло

Дирижер Джон Элиот Гардинер и его музыканты были скрупулезны к деталям, но работа Гардинера выглядела немного властной и погруженной в себя.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Mark Douet