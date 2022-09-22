Мари Краймбрери поделилась секретами стройности

По словам Мари, она не представляет свою жизнь без тортиков, но точно знает, что нужно делать, чтобы есть их и при этом не переживать за фигуру.



Мари Краймбрери

Певица придерживается своих собственных правил питания: перекусывает только в самых крайних случаях, ест сладкое и мучное только 1 раз в сутки, и обязательно делает 15-минутную тренировку натощак. Таким образом она быстро приходит в форму, когда это нужно.







Также Мари призналась, как борется с выгоранием и упадком сил. Несмотря на то, что для всех артистка ассоциируется с энергией и позитивом, обратная сторона ей тоже знакома. Здесь помощник Краймбрери — любовь и поддержка поклонников. Творчество заставляет забыть об усталости, и даёт стимул вставать по утрам.

Сейчас практически все свои силы Мари пускает на подготовку своего большого сольного концерта в Москве.