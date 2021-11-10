Ваня Дмитриенко: Я 16-летний юнец, зачем все торопить?

В студию шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Ваня Дмитриенко привел свою команду музыкантов, чтобы устроить живой концерт в прямом эфире. Выступление началось песней «Венера – Юпитер», которая в начале этого года метеором ворвалась во все музыкальные чарты. Сейчас у хита двойной платиновый статус.

«Мне кажется, к концу года она уже тройной получит, – считает Ваня. – Это означает очень много миллионов прослушиваний, я даже не знаю, сколько. «Венера» зацепила тем, что в ней каждый может себя узнать. Там очень простые слова, поэтому каждый вкладывает в них свой смысл. Это самое лучшее для песни».



Ваня Дмитриенко

Говорят, юный музыкант даже дает советы, как делать настоящие хиты, заслуженным артистам нашей эстрады. Но сам Ваня этот факт отрицает.

«Что значит – дает советы? Я написал песню заслуженным артистам, вот это было. Но об этом чуть позже все узнают, пока это секрет», – прокомментировал артист слухи о себе в разговоре с ведущими шоу «Мурзилки Live».

В конце октября Ваня Дмитриенко наконец обрел взрослый статус – ему исполнилось 16 лет. Причем последний год был так насыщен событиями, что вместил в себя, по ощущениям артиста, по крайней мере, несколько лет. Но в свои 16 лет Ваня уже не желает стать взрослее, наоборот, мечтает немного притормозить время.

«Я 16-летний юнец, зачем все торопить? Я счастлив, в этом возрасте мне комфортно. Это раньше хотелось стать старше, а сейчас я начал жить на всю катушку и думаю: «Господи, хоть бы помедленнее все шло сейчас», – откровенно заявил Ваня в эфире «Авторадио».

Школа у юной звезды уже позади – он окончил 9 классов и учится сейчас в колледже на отделении экономики и финансов. Выбор направления Ваня объясняет желанием выйти из зоны комфорта и привычной сферы деятельности, а также тотально разнообразить свою жизнь. Но пока интерес к экономике явно не главное для него – Ваня пишет все новые песни и снимается в кино.

«Это круто, ты видишь себя совершенно по-другому, – рассказал юный артист о своем сериальном опыте. – В «Родкоме-2» я снялся с дредами, с пирсингом в носу, с татуировками на лице, то есть настолько в другом образе, что это вообще не я. Я смотрю на себя просто как на актера и вообще не узнаю. Это же круто!»

Живая премьера саундтрека к сериалу «Струны» состоялась прямо в радиостудии. Вместе со своими музыкантами Ваня исполнил для слушателей «Авторадио» песню «Вечно молодым», представ в новом, необычном для себя амплуа. О чувстве, что настала пора взрослеть, но этого совсем не хочется, он поет, кажется, впервые.

«Самое важное, что я пел там не про любовь, а про свои моральные ценности, про то, как важно сейчас оставаться ребенком, детенышем и не пытаться куда-то бежать, расти, торопиться, – поделился Ваня с ведущими шоу. – Причем всем подросткам родители об этом говорят: «Куда ты торопишься?» А все хотят быстрее вырасти. Почему-то мне, наоборот, этого не хочется».

В гостях у «Авторадио» Ваня Дмитриенко спел также свои хиты «Стерва», «Открытка», «220», «36, 6». Концерт транслировался не только в эфире, но и на YouTube-канале радиостанции, поэтому увидеть выступление могли все поклонники, которые уже заждались большого сольника Вани. Сольный концерт артиста в честь 16-летия вновь перенесен из-за ковид-ограничений.

«Сольный концерт переносится на 20 февраля, и если кто-то уже купил на него билеты, то они остаются действительными, – обратился Ваня к фанатам из студии «Авторадио». – Перенос – это грустно, но что поделаешь. Все равно все заботятся только о вашем здоровье. Поэтому давайте, ребята, дождемся 20 февраля и кайфанем вместе. Песенки новые выйдут, и гости будут крутые».