Ваня Дмитриенко: Я 16-летний юнец, зачем все торопить?

В студию шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Ваня Дмитриенко привел свою команду музыкантов, чтобы устроить живой концерт в прямом эфире. Выступление началось песней «Венера – Юпитер», которая в начале этого года метеором ворвалась во все музыкальные чарты. Сейчас у хита двойной платиновый статус.
«Мне кажется, к концу года она уже тройной получит, – считает Ваня. – Это означает очень много миллионов прослушиваний, я даже не знаю, сколько. «Венера» зацепила тем, что в ней каждый может себя узнать. Там очень простые слова, поэтому каждый вкладывает в них свой смысл. Это самое лучшее для песни».
Говорят, юный музыкант даже дает советы, как делать настоящие хиты, заслуженным артистам нашей эстрады. Но сам Ваня этот факт отрицает.
«Что значит – дает советы? Я написал песню заслуженным артистам, вот это было. Но об этом чуть позже все узнают, пока это секрет», – прокомментировал артист слухи о себе в разговоре с ведущими шоу «Мурзилки Live».
В конце октября Ваня Дмитриенко наконец обрел взрослый статус – ему исполнилось 16 лет. Причем последний год был так насыщен событиями, что вместил в себя, по ощущениям артиста, по крайней мере, несколько лет. Но в свои 16 лет Ваня уже не желает стать взрослее, наоборот, мечтает немного притормозить время.
«Я 16-летний юнец, зачем все торопить? Я счастлив, в этом возрасте мне комфортно. Это раньше хотелось стать старше, а сейчас я начал жить на всю катушку и думаю: «Господи, хоть бы помедленнее все шло сейчас», – откровенно заявил Ваня в эфире «Авторадио».
Школа у юной звезды уже позади – он окончил 9 классов и учится сейчас в колледже на отделении экономики и финансов. Выбор направления Ваня объясняет желанием выйти из зоны комфорта и привычной сферы деятельности, а также тотально разнообразить свою жизнь. Но пока интерес к экономике явно не главное для него – Ваня пишет все новые песни и снимается в кино.
«Это круто, ты видишь себя совершенно по-другому, – рассказал юный артист о своем сериальном опыте. – В «Родкоме-2» я снялся с дредами, с пирсингом в носу, с татуировками на лице, то есть настолько в другом образе, что это вообще не я. Я смотрю на себя просто как на актера и вообще не узнаю. Это же круто!»
Живая премьера саундтрека к сериалу «Струны» состоялась прямо в радиостудии. Вместе со своими музыкантами Ваня исполнил для слушателей «Авторадио» песню «Вечно молодым», представ в новом, необычном для себя амплуа. О чувстве, что настала пора взрослеть, но этого совсем не хочется, он поет, кажется, впервые.
«Самое важное, что я пел там не про любовь, а про свои моральные ценности, про то, как важно сейчас оставаться ребенком, детенышем и не пытаться куда-то бежать, расти, торопиться, – поделился Ваня с ведущими шоу. – Причем всем подросткам родители об этом говорят: «Куда ты торопишься?» А все хотят быстрее вырасти. Почему-то мне, наоборот, этого не хочется».
В гостях у «Авторадио» Ваня Дмитриенко спел также свои хиты «Стерва», «Открытка», «220», «36, 6». Концерт транслировался не только в эфире, но и на YouTube-канале радиостанции, поэтому увидеть выступление могли все поклонники, которые уже заждались большого сольника Вани. Сольный концерт артиста в честь 16-летия вновь перенесен из-за ковид-ограничений.
«Сольный концерт переносится на 20 февраля, и если кто-то уже купил на него билеты, то они остаются действительными, – обратился Ваня к фанатам из студии «Авторадио». – Перенос – это грустно, но что поделаешь. Все равно все заботятся только о вашем здоровье. Поэтому давайте, ребята, дождемся 20 февраля и кайфанем вместе. Песенки новые выйдут, и гости будут крутые».
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