В Glyndebourne показали «Ванессу» Барбера

Эта опера американского, наиболее известного композитора двадцатого века впервые ставится в Великобритании, ее события происходят в середине пятидесятых годов, в то время, когда она была написана, однако история Ванессы, несмотря на некоторую драму, кажется легковесной, ретроспективной и не убеждающей. Сюжет прост и укладывается в несколько строк, но я постараюсь поподробнее.

В зимнюю метель Ванесса в окружении портретов и зеркал в компании своей старой матери-баронессы и племянницы Эрики ожидает приезда своего бывшего любовника, которого она не видела 20 лет. Появление гостя шокирует Ванессу, - молодой незнакомец представился именем ее возлюбленного. В негодовании и разочаровании она исчезает в своих апартаментах. Племянница Эрика выясняет, что это сын Анатоля, тоже Анатоль, который появился здесь, чтобы сообщить о смерти своего отца и заодно взглянуть на Ванессу, мечтами о которой жил все годы его отец. Между Эрикой и молодым Анатолем происходит, как сейчас принято говорить, химическая реакция, а если по-старомодному – то любовь с первого взгляда, завершившаяся в ту же ночь в постели и беременностью Эрики.

Спустя какое-то время в новогоднюю ночь семейный доктор должен объявить о помолвке Ванессы и Анатоля; радостную ситуацию омрачает тот факт, что ни Баронесса, ни Эрика не торопятся разделить радость молодоженов. Эрика уже призналась Баронессе, что любит Анатоля, и ждет его ребенка, но не уверена в искренности его чувств, она отвергла его предложение. В эту же ночь Эрика исчезает из дома, потому что «этот ребенок никогда не должен родиться». Ее находят без сознания, замёрзшую, с окровавленным подолом, но живую.

Молодожены Ванесса и Анатоль накануне отъезда в Париж. Анатоль вновь просит Эрику выйти за него замуж, Эрика же видит в нем искателя приключений, она отказывает ему вновь. Ее же тетушка Ванесса не знает истинных причин страданий Эрики и даже не догадывается: она настолько глупа, что так и не понимает, что же произошло в ее доме на самом деле, даже при том, что ее поместье изолированно, и мужчин в доме – наперечёт. После отъезда тетушки, которой она желает счастья, которую умоляет быть счастливой, Эрика, опустошенная и разочарованная, запирает себя в глуши на одиночество. Даже старая Баронесса не желает с ней разговаривать - секс в первую же встречу, по ее понятиям, непростителен. Либретто Жан Карло Менотти (Gian Carlo Menotti).

Все герои этой оперы - неправдоподобны, а отношения двусмысленны, и только озадачивают зрителя. Но сама постановка выглядит привлекательно, с помощью огромных во всю сцену прозрачных зеркал действие на сцене на сцене делится на основное и вспомогательное: чаще это моменты из прошлой жизни Ванессы. Украшение сцены – великолепная витая лестница (дизайнер Эшли Марти-Дэвис).

Музыка Барбера (Samuel Barber) – нечто среднее между рыдающими звуками, плачущими мелодиями, благородными вальсами, хотя и тщательно продуманная, густо оркестрованная и красиво развивающаяся; присутствует здесь и мелодраматическая театральность. В начале оперы аранжировки двух арий неуклюже следуют друг за другом, но конец оперы завершается сложным каноническим квинтетом, и это наиболее запоминающийся момент оперы.

Видео-дизайн помогает Киту Уорнеру (Keith Warner) представить постановку в движении, отчего она только выигрывает. Чешский дирижер Jakub Hrusa и музыканты Глайндборна буквально чествуют композитора. Сопрано Эмма Белл (Emma Bell) изо всех сил пытается заставить Ванессу сочувствовать и сопереживать, но происходит это неестественно: до чего ж слепым должен быть человек, чтобы не видеть очевидного. Вирджиния Веррез (Virginie Verrez) легче и естественнее справляется с драмой своей героини Эрики. Edgaras Montvidas воплощается на сцене как непривлекательный жигало Анатоль, а меццо-сопрано Розалинд Плоурайт (Rosalind Plowright) – в роли матери Ванессы и Донни Рэй Альберт (Donnie Ray Albert) как семейный врач – реалистичны и правдивы.

Преимущество оперы «Ванесса» заключается в том, что она очень коротка (всего два часа), но совсем не забавна. Я точно знаю, что сцена Глайндборна видела и истинную драму, и кровавую трагедию, и поистине высокую оперу, но в этот чрезвычайно жаркий летний день такое легкое и непродолжительное зрелище было самое то. Удивила, однако, буйная реакция зрительской аудитории, всегда весьма специфичной и далекой от объективности в день премьеры. С другой стороны, Глайндборн – это также огромный, на тысячу двести человек пикник. А какой английский пикник обходится без легкого шипучего prosecco или шампанского. Оно лилось рекой!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: glyndebourne.com

P.S.

Глайндборн — всемирно известный оперный театр, принадлежащей семье Кристи и вот уже на протяжении восьмидесяти лет открывающий свои двери для любителей оперы, не попросив за все это время ни одного пенса у английского правительства. Их девиз: «Мы не только можем сделать, но можем сделать лучше!». Любой спектакль Глайндборна — это сенсация, явление в оперном мире. Джон Кристи открыл свой дом для любителей оперы в 1934 году, причина у него была веская — любовь к жене Одри Милдмей, оперной певице. Потом был построен небольшой театр, всего на 300 мест. Но желающих попасть сюда становилось больше и больше, и уже к 1977 году театр вмещал 840 человек. Но и этого оказалось недостаточно. Переоборудованный и обновленный Глайндборн вновь открыл свои двери в 1994 году, в нем было 1200 сидений.

С лондонского вокзала Виктория в 12.44 уходит поезд в Lewes, где большие автобусы встречают нарядную толпу — мужчины в смокингах, дамы в длинных нарядных платьях, нагруженных, как ни странно, корзинками для пикника... Это публика Глайдборна. Они прибывают на станцию около трех, за восемь минут автобусы подвозят их к дому Кристи и к нововыстроенному летнему театру. Два часа до представления публика развлекается и отдыхает. Большинство устраивают пикник, прибывшие на машинах вынимают из багажника раскладные кресла и столики, накрывают их скатертью, достаются фужеры, разливается шампанское... Одни пьют традиционный английский чай в ресторанах. Другие наслаждаются природой, гуляя по садам и любуясь цветниками. Представление начинается в пять. После первого действия все снова возвращаются к своим столикам, но только на пятнадцать минут, освежиться бокалом вина или выпить чашку кофе. Второй перерыв длится больше часа, и это, по сути - ужин.

Театр открыт с середины мая до середины сентября. Этим летом Глайдборну посчастливилось с погодой, и наш вечер был теплым и солнечным. Я точно могу сказать, где находится рай в Англии – для тех, кто любит музыку, природу, овечек, прохладу прудов и тенистых садов. В Глайдборн!

Покупать билеты сюда надо заранее, и, несмотря на то, что стоят они очень недешево, билетов всегда нет. Среди лондонских журналистов идет настоящее соперничество, кому освещать премьеры. Сегодня этот фестиваль посещают за летние месяцы 150 тысяч человек, здесь показывают сто двадцать спектаклей в год. Оркестры и дирижеры мирового класса, так же, как и оперные певцы и исполнители счастливы попасть сюда. А попавши однажды, всегда возвращаются снова.

Глайндборн ведет и огромную просветительскую работу. Чтобы привлечь к опере молодых людей до 30-ти лет, здесь готовят специальные представления, способные, заинтересовать молодежь. Цены на билеты на такие спектакли снижены до минимума.