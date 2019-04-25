Большой театр объявил 10 премьер, в том числе с Дмитрием Черняковым

Об этом рассказал ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Текущий сезон еще не завершен, но планы следующего, 244-го уже определены, причем достаточно давно", - сказал Урин. Он пояснил, что на формирование и согласование каждого проекта требуется как минимум год. "Так что все будущие премьеры могут быть объявлены заранее, чтобы зрители знали, что им ждать", - сказал глава ГАБТ.



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Он обратил внимание на премьеры, которые будут представлены еще в нынешнем сезоне. "Прежде всего это опера П. И. Чайковского "Евгений Онегин", премьера которой будет показана на Исторической сцене 15 мая. Новую постановку осуществляют режиссер Евгений Арье, художник Семен Пастух, за пультом - музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев", - сказал Урин.

По его словам, долгие годы "Евгений Онегин" шел на Новой сцене театра в постановке Дмитрия Чернякова, спектакль посмотрели многие зрители не только в России, но и на за рубежом.

"Кроме того, нас ожидает премьера двух одноактных балетов - "Симфонии до мажор" Джорджа Баланчина, которая прежде уже шла на сцене Большого театра, и "Парижского веселья" Мориса Бежара, чья хореография впервые появится в репертуаре ГАБТ. Эта двойная премьера пройдет на Новой сцене 13 июня. И завершит список премьер текущего сезона опера-буфф Жака Оффенбаха "Перикола" 20 июня на Камерной сцене имени Б.А. Покровского", - отметил гендиректор ГАБТ.

Как подчеркнул Урин, 2019 год проходит под знаком 175-летия со дня рождения русского композитора Николая Римского-Корсакова (1844-1908), в связи с чем в репертуаре Большого театра 244-го сезона появятся сразу две его оперы.

"26 сентября мы выпустим "Сказку о царе Салтане", которую поставит на Новой сцене режиссер Алексей Франдетти, а на 14 февраля 2020 года объявлена премьера оперы "Садко", которую поставит на Исторической сцене один из самых известных сегодня российских режиссеров Дмитрий Черняков. Прежде он сделал целый ряд спектаклей в ГАБТ, но в последнее время, к сожалению, в основном работает за пределами России, и то, что он возвращается в Большой театр, это очень-очень важно", - считает руководитель ГАБТ.

Значительным событием Урин назвал предстоящую премьеру оперы "Гостиный двор". "Это одна из первых русских опер, ее автор - композитор Василий Пашкевич", - уточнил гендиректор. По его словам, ставить спектакль на Камерной сцене будет молодой режиссер Глеб Черепанов, за дирижерским пультом - Филипп Чижевский.

На Камерной сцене также будут показывать оперу Бенджамина Бриттена "Маленький трубочист (давайте создадим оперу)", которую будет ставить тоже молодой режиссер Олег Долин. Продолжит эту режиссерскую линию Владислав Насташев, который поставит на Камерной сцене оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".

"Развивая идеи творческого поиска, заложенные основателем Камерной сцены выдающимся оперным режиссером Борисом Покровским, важно, чтобы это пространство оставалось открытым новым именам и экспериментам. Чтобы там осуществлялись постановки редко исполняемых произведений, которые должны стать открытием для нашей публики", - поделился Урин.

Он сообщил, что оперный репертуар Новой сцены пополнится в будущем сезоне двумя спектаклями. Речь идет об опере Генри Перселла "Дидона и Эней" - копродукция с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе, и опере Моцарта "Дон Жуан", постановку которой осуществит петербургский режиссер Семен Спивак совместно с дирижером Туганом Сохиевым.

Гендиректор ГАБТ также сообщил, что оркестр Большого театра продолжит свою концертную деятельность в Зале имени Чайковского, где, в частности, будут исполнены произведения Иоганнеса Брамса и Сергея Прокофьева. Кроме того, оркестр и хор впервые выступят в концертном зале "Зарядье", где прозвучит оратория Сергея Прокофьева "Иван Грозный".

"Расширяя наш оперный репертуар, мы непременно стараемся ежегодно осуществлять концертные исполнения опер, которых нет в нашей постоянной афише - подчеркнул Урин. - В будущем сезоне на Исторической сцене в таком формате прозвучат опера Чайковского "Мазепа" и опера Доницетти "Анна Болейн".

Большим концертом на Исторической сцене будет отмечено 10-летие Молодежной оперной программы ГАБТ.

"Насыщенным будет и гастрольный график Большого", - отметил Урин.

В октябре оперная, а в январе балетная труппы выступят в Омане, а в ноябре балет "Спартак" отправится на Тайвань. На март 2020 года запланированы уже ставшие традиционными гастроли оперы, хора и оркестра Большого театра во Франции. Летом 2020 года балет Большого театра будут принимать в двух городах США - Вашингтоне и Чикаго, а затем опера, балет и оркестр ГАБТ будут представлять свое искусство на фестивале в Любляне (Словения).