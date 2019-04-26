Светлана Лобода осталась без денег и концертов из-за мошенника

Эмоциональное обращение к поклонникам в Прибалтике записала Светлана Лобода. У нее сейчас проходит тур по прибалтийским государствам.

Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя.

Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно. Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия.

В связи с этим мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27-го апреля Клайпеда. Концерт в Калининграде мы всеми силами пытаемся сохранить.

Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понёс уголовное наказание. Спасибо за понимание. И я надеюсь , что в скором времени мы обязательно увидимся! Ваша Lo

п.с.

Уважаемые артисты , будьте осторожны и никогда не работайте с этим человеком - имя организатора -Теймураз Топчиашвили!!