Светлана Лобода осталась без денег и концертов из-за мошенника

Эмоциональное обращение к поклонникам в Прибалтике записала Светлана Лобода. У нее сейчас проходит тур по прибалтийским государствам.
Дорогие друзья, у меня для вас сегодня не очень хорошие новости. Как вы знаете, последние дни мы находились в туре по Прибалтике, у нас состоялось 2 концерта в Риге и Таллинне, оба города встречали нас абсолютными аншлагами и мы были счастливы петь для вас. Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор , на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами.//
Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя.
Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно. Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия.
В связи с этим мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27-го апреля Клайпеда. Концерт в Калининграде мы всеми силами пытаемся сохранить.
Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понёс уголовное наказание. Спасибо за понимание. И я надеюсь , что в скором времени мы обязательно увидимся! Ваша Lo
п.с.
Уважаемые артисты , будьте осторожны и никогда не работайте с этим человеком - имя организатора -Теймураз Топчиашвили!!
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