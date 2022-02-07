Билли Айлиш остановила концерт, чтобы спасти поклонницу

Обладательница "Грэмми" выступала на State Farm Arena в рамках своего мирового турне "Happier Than Ever", однако ей пришлось остановить свой концерт. Айлиш заметила, что одна из поклонниц перед сценой испытывает трудности со здоровьем.

Билли Айлиш остановила выступление и обратилась к ней, спросив, не нужен ли ингалятор. Когда девушка ответила утвердительно, певица попросила членов службы безопасности найти его для фанатки. Пока охрана искала ингалятор, Билли Айлиш попросила пришедших на концерт не толпиться и немного подождать.

"Я жду, когда люди будут в порядке, пока я не продолжу", - сообщила певица.

Спустя некоторое время девушке стало лучше и она осталась в зале на концерте. Когда певица убедилась, что с этой поклонницей все в порядке, она решила узнать у остальных об их самочувствии. Многие фанаты начали жаловаться, что им не хватает воздуха. Билли попросила всех сделать шаг назад, чтобы освободить место. Но вдруг толпа попросила ингалятор. Оказалось, что теперь другой девушке тоже стало плохо.

Девушка с никнеймом @thelifeofdanna, присутствовавшая на мероприятии, опубликовала в Stories видео, на котором Айлиш осматривает всю толпу, прежде чем попросить ингалятор у команды. Затем певица заявила, что у них есть еще один.



Billie Eilish

Видео стало сразу же стало вирусным, а фанаты Айлиш восхитились её заботой и внимательностью. Некоторые поклонники истолковали действия поп-певицы как пощечину артисту Трэвису Скотту, который продолжил свое шоу на печально известном мероприятии Astroworld, несмотря на явные проблемы с давкой и гибелью людей.