Юлия Савичева: С диетами главное не сходить с ума!

С утра перед посещением шоу «Тема» на телеканале RU.TV Юлия завтракала яичницей. В начале дня она натощак всегда выпивает стакан воды. Отдельно певица рассказала о подборе продуктов.

«Обычная такая нормальная диета. Никакого сладкого, это первое, что нужно исключить. Нежирная рыба, мясо, курица, рис, гречка без всяких соусов. Овощи, салат с оливковым маслом», — перечислила вокалистка.



Юлия Савичева

В то же время Савичева не относится к диетам, как к строгому кодексу пищевого поведения. Если воспринимать это слишком серьёзно, то можно сойти с ума, считает артистка. Нужно воспринимать всё спокойней и проще. Раз в неделю Юлия даже позволяет себе вредную пищу: кусок торта, чипсы или бургер.

Некоторые люди в годах увлекаются пластическими операциями, чтобы «отдалить старость», а кто-то решается на процедуры и в более молодом возрасте. Певица не поддерживает такой подход для молодёжи.

«Я вообще против пластических операций для молодых девушек. Очень многие сейчас ложатся под нож, просто повсеместно. Я вот так смотрю на лицо молодой ещё девушки, и вижу, что она уже вся переделанная», — сказала Савичева.

Ранние операции дают скорее негативный эффект, заметила Юлия. В итоге такие девушки выглядят не моложе, а только гораздо старше своего возраста.

По этой причине артистка хочет избежать операций как можно дольше, она не делает никаких уколов, занимается уходом за собой, чисткой у косметолога. Звезда может изменить своё мнение где-то в 45 лет. Но даже в этом случае всё должно быть очень аккуратно и незаметно, резюмировала Юлия.