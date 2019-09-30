Первый канал покажет фильм «Джон и Йоко: Выше нас только небо»

Режиссер Майкл Эпштейн и сценарист Джосс Краули расскажут историю альбома «Imagine» Джона Леннона (1971 года), которая до сих пор оставалась неизвестной.



Джон Леннон

В его основу была положена радикальная идея, которая сегодня приобретает особый смысл. Документальная картина раскрывает глубину творческого взаимодействия между Джоном и Йоко и рассказывает о том, как в нем были переплетены искусство, политика и музыка.

Эта пластинка, включая знаменитую заглавную композицию, отражает гениальность создателей музыки, задавшей направление целому общественному движению и определившей новую эпоху. «Выше нас только небо» рассказывает о надеждах на установление нового мирового порядка, в котором будут царить спокойствие, справедливость, сопереживание и любовь — ценности, актуальные во все времена...



The Beatles и Йоко Оно

Эфир на Первом канале: 4 октября, 00:35.