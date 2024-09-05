Shaman поблагодарил поклонников: «Я чувствую вашу любовь!»

Живой концерт Ярослава Дронова, известного стране под именем Shaman, прошел 3 сентября в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», которое вещает сейчас с площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Событие вызвало ажиотаж, зрители стали собираться в «Музеоне» за несколько часов до выступления. К началу концерта у панорамных окон Открытой студии было тесно. Прямая трансляция шла в прямом эфире и на digital-площадках «Авторадио».



В студии прозвучали всенародные хиты

«Можем начинать, родные. Слышно меня? Москва, Россия, а значит, и весь мир! Поехали!» – стартовал Shaman.

Концерт открыла песня «Я сделан в России», представленная музыкантом на Красной площади 22 августа, в День российского флага.

«Далеко не каждому артисту выпадает такой случай. Я считаю, что мы это сделали с достоинством. После я сразу полетел в Сочи на «Новую волну», оттуда с моим другом Гришей Лепсом в Курск. Из Курска – на День города в Оренбург», – рассказал Shaman.

У Ярослава не менее 100 концертов в год, найти просвет в графике, чтобы спеть для слушателей «Авторадио», было непросто. Артист отказался от отдыха, чтобы приехать в Открытую студию.

«Вы фактически выдернули меня с дивана, – признался он ведущим. – Но знаете, люди согревают любовью, поэтому я не мог отказать. Посмотрите, что за окнами, какая реакция. Это очень здорово».



Вместе с артистом пели ведущие и слушатели

В паузах между хитами Shaman выходил к зрителям, чтобы быть к ним поближе. «Это единственная студия, где до артиста такого формата можно дотянуться рукой. Поднимите руку, кому это удалось!» – шутили «Мурзилки».

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В эфире «Авторадио» Shaman исполнил песню «Мой бой», на создание которой его вдохновили поездки в Новороссию. Эту песню ждали и пели вместе с артистом, как и новый хит «Душа нараспашку», представленный летом на концерте-митинге у посольства США.

«Премьера клипа состоялась на стене американского посольства, и это видели вся Россия, весь мир. А после Байден снял свою кандидатуру, насколько я помню», – пошутил Shaman.

Романтики в теплый вечер добавили хиты «Ты моя» и «Настоящий мужчина». Премьеру песни о настоящем мужчине Shaman провел 22 августа на Красной площади вместе с Григорием Лепсом.

«Сейчас я без своего друга, но публика меня поддержит, – сказал музыкант. – Моим дуэтом сегодня будет вся Россия. Давайте споем!»



Артиста ждали поклонники

Вспомнил артист и про «Шуфутинов день», который отмечают 3 сентября пользователи соцсетей, и прямо в студии подготовил экспромт с музыкантами. Получилась самая яростная версия легендарного хита Михаила Шуфутинского.

«Смастерили для вас нетленку. Отметим вместе! Я вас всех прекрасно вижу, чувствую вашу любовь. Спасибо за то, что вы есть», – говорил со зрителями Shaman.

Своей новой песней «Я останусь с тобой» артист признался в любви каждому, кто слушал его в этот вечер – в «Музеоне», эфире «Авторадио», Сети. Завершился концерт на высокой ноте – всенародным хитом «Я – русский!».