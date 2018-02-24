Английская Национальная опера: возвращение «Иоланты»

Весьма примечательный факт - ее премьера в 1882 году прошла одновременно сразу в двух театрах – в «Савой» в Лондоне и «Стандарт» в Нью-Йорке, и везде – при полных аншлагах. Несмотря на солидный возраст, «Иоланта», как и полагается фее, выглядит весьма молодо, а сама постановка звучит актуально: в противостоянии фей и палаты лордов (английского парламента), легко узнаются наиболее скандальные фигуры английского истеблишмента, например, министр иностранных дел Борис Джонсон, а адаптированные к современности, колючие, а иногда и злые шутки в адрес действующих политиков провоцировали в зале взрывы неподдельного смеха. Любят англичане посмеяться над собой!



Прибытие Королевы фей (Ивонн Ховард). На переднем плане сын Стрефон (Маркус Фарнсворт)

Британский режиссер постановки Кал Маккристал (Cal MacCrystal) ввел в спектакль реальную фигуру - присутствующего на премьере оперы 1882 года капитана Шоу, которого в этот раз сыграл актер Национального молодежного театра Клайв Мантл (Clive Mantle). Тогда глава городских пожарных находился в партере как зритель, что, однако, не помешало Королеве фей исполнить для него персонально небольшой куплет:



О, капитан Шоу,

Вид истинной и сдержанной любви

Могла б твоя бригада

При помощи холодного каскада

Моей большой любви пыл охладить?

Такого рода экспромты со сцены Английской Национальной оперы – особенно в почете, и не только в постановках Силливана-Гилберта. Одну такую импровизацию мне удалось услышать, когда в партере публика обнаружила Тони Блейра с супругой. Можно только предположить, что мы бы услышали, если среди зрителей оказались бы в зале принц Чарльз с Камиллой. Точно не советую появляться в Колизее Терезе Мэй...

Сейчас же очаровательный капитан выступил с приветственным вступительным озорным словом. Как искусный настройщик, он за минуты создал определённую атмосферу в зале, настроив зрителя на нечто необычное. Поднялся занавес, и нашему взору открылась великолепная, восхитительная, волшебная Аркадия – идеальное место, существующее разве только в пасторальных английских садах.



Мир фей. Дизайнер сцены Пол Браун умер в ноябре, не дождавшись премьеры.

И действительно, нам предложили трогательную сказку о феях, чей безмятежный уклад жизни разрушается обществом доминирующих мужчин, открывших им любовь смертных. Двадцать пять лет назад фея Иоланта вышла замуж за смертного человека, что запрещено законами сказочной страны. Узнав об этом, Королева фей вместо смерти приговорила её к изгнанию. Но, как и другие феи, она скучает по Иоланте, и в итоге – прощает ее. Вернувшаяся из изгнания Иоланта рассказывает феям-сестрам о том, что у нее есть сын Стрефон, он – пастух, наполовину эльф, но нижняя часть его тела - смертная. И сегодня день его свадьбы с влюбленной в него Филлис, работницы канцелярии парламента. Филлис настолько хороша, что вся палата лордов, да и сам лорд-канцлер тоже влюблены в нее. И горит желанием жениться как можно скорее. Лорд-канцлер пока не знает, что у него есть сын от возлюбленной и доныне здравствующей Иоланты.



Иоланта - Саманта Прайс и лорд-канцлер Эндрю Шор

Этот мир фей, своеобразный и красочный, смысл жизни которых сводится к беспрестанному движению, есть великолепная пародия на наш мир. Костюмы фей – красочны и разнообразны, а бело-с-голубыми цветами наряды Филлис и босоногого Стрефано – элегантны, и в застывших позах актеры напоминают скорее застывшие фарфоровые статуэтки, нежели живых людей.

Появление лордов, которых авторы оперы высмеивают за привилегированность и глупость, ведь единственное, что даёт им право управлять государством - это благородное происхождение, поистине потрясающе. Они прорываются на сцену в вагоне, ведомом настоящим паровым паровозом. Ошеломив таким образом аудиторию, наполнив театр специфическими запахами пара и дыма, паровоз, дав задний ход, вывозит всю компанию. Декорации второго действия ни в чем не уступают первому – это величественная палата лордов, будто та, что находится в здании Парламента. Дизайнер сцены и костюмов - Пол Браун (Paul Brown).



Лорд-канцлер Эндрю Шор и лорды

В музыкальном отношении постановка также не разочаровала, хотя в первом действии хотелось бы услышать больше музыки и пения, чем разговоров. Но это уже претензии к создателям «Иоланты». В целом же осталось ощущение хорошо слаженной и воодушевленной общим делом команды. Главная героиня - фея Иоланта - Саманта Прайс (Samantha Price) и лорд-канцлер Эндрю Шор (Andrew Shore), ее земной муж – поистине трогательная пара. Ивонн Ховард (Yvonne Howard) - Королева Фей, справедливая и не лишенная смекалки. Обнаружив, что все ее феи успели пережениться с лордами, она очень быстро нашла единственное верное решение, и, учитывая современные обстоятельства, дополнила существующий приказ частицей «НЕ». И получилось: «каждая фея, вышедшая замуж за смертного, не должна умереть».

Молодые возлюбленные Элли Лаугарн и Маркус Фарнсворт (Ellie Laugharne and Marcus Farnsworth) прекрасно дополняют друг друга. Бен Джонсон (Ben Johnson) как граф Толлоллер и Бен МакАйтер (Ben McAteerкак) как граф Маунтарарат - трогательные приятели.

Оркестр Национальной оперы беспрекословно повиновался дирижерской палочке Тимоти Хенти (Timothy Henty), хор и солисты выложились с полной отдачей, и даже актер Ричард Лиминг (Richard Leeming), исполнявший далеко не главную роль мальчика лорда-канцлера, худющего, длиннющего, нелепо падающего и конце концов свалившегося без страховки (на глазах у не успевших испугаться зрителей) откуда из-под арлекина-занавеса на бардовые мягкие сиденья палаты лордов актера…

Искрометная, зажигательная, умная постановка. Очень колоритная и очень английская. Жизнеутверждающая! А вечер-то получился незабываемым.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Clave Colvin